CEO verlässt BKW Building Solutions

Der CEO von BKW Building Solutions verlässt das Unternehmen. Mathias Prüssing wolle sich beruflich neu orientieren und eine Herausforderung ausserhalb des Unternehmens annehmen, heisst es in einer Mitteilung.

Prüssing ist seit 2016 bei BKW tätig, zunächst als Leiter des Geschäftsbereichs Markt. 2017 wurde er zum CEO von BKW Building Solutions ernannt. Der Bereich umfasst heute gemäss der Mitteilung über 50 regional verankerte Unternehmen in den Bereichen Automation, IT und Elektro. Mit den jüngsten Übernahmen des IT-Anbieters UMB oder des Photovoltaik-Anbieters Solstis habe das Unternehmen bedeutende Schritte in der Umsetzung der Wachstumsstrategie vollzogen, schreibt BKW.

Der Prozess für die Suche nach einer Nachfolge von Prüssing sei eingeleitet. Er werde BKW im ersten Halbjahr 2023 verlassen, heisst es weiter.