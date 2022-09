Cern will Teilchenbeschleuniger abschalten, um Strom zu sparen

Das Europäische Zentrum für Kernforschung (Cern) in Genf bereitet sich darauf vor, einige seiner Teilchenbeschleuniger abzuschalten, um der derzeit herrschenden Strommangellage entgegenzuwirken. Gegenüber dem 'Wall Street Journal' erklärte Serge Claudet, Leiter der Cern-Kommission für Energiemanagement, dass einige der 8 Teilchenbeschleuniger abgeschaltet werden könnten, um die Stabilität des Stromnetzes in Europa zu gewährleisten.

Der Vorschlag soll den Regierungen von Frankreich und der Schweiz bis am Ende des Monats vorgelegt werden. "In Anbetracht des aktuellen Kontextes und als Teil seiner sozialen Verantwortung erstellt das Cern einen Plan zur Reduzierung seines Energieverbrauchs in diesem Winter", sagte ein Sprecher der Forschungsanstalt gegenüber ' The Register '.