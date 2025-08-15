CFOs frohlocken über die Hilfe von KI

In Finanzabteilungen kommen KI-Anwendungen offenbar vermehrt zum Einsatz. Wie aus einer Umfrage der Beratungsfirma Morning Consult im Auftrag von Salesforce hervorgeht, investieren Finanzchefs gezielt in KI.

Den Resultaten zufolge verfolgten vor fünf Jahren 73% der CFOs in der EMEA-Region eine konservative KI-Strategie. Heute sind es nur noch 3%. Die Berater und auch Salesforce sehen in dem Wandel einen Beleg dafür, dass KI in Finanzabteilungen mittlerweile als entscheidend für die Effizienz, zur Optimierung der Betriebsabläufe und zur Förderung des langfristigen Wachstums etabliert ist.

Die Investitionen der CFOs kommen hauptsächlich klassischen KI-Anwendungen zugute. Im Durchschnitt fliessen 71% der Gelder in diese Lösungen. Die übrigen 29% des KI-Budgets werden gemäss Umfrage für KI-Agenten ausgegeben. Die Budgetverteilung ist insofern noch bemerkenswert, da 59% der CFOs die KI-Agenten für entscheidend halten, um in der aktuellen Wirtschaftslage wettbewerbsfähig zu bleiben.

Generell haben die Finanzchefs eine hohe Meinung von den KI-Agenten: 70% glauben, dass sie nicht nur Kosten senken, sondern auch den Umsatz steigern werden. Fast ebenso viele (68%) erwarten, dass KI-Agenten ihr Geschäftsmodell grundlegend verändern werden. Gemäss Umfrage geht jeder zweite CFO davon aus, dass KI-Agenten zunehmend strategische Aufgaben im Compliance- und Risiko-Management statt blosser Routine-Tätigkeiten übernehmen werden.