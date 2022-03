Chamer Fintech Etops kauft zwei Firmen

Die Etops Group mit Hauptsitz in Cham ist mit zwei Akquisitionen gewachsen. Das auf Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger spezialisierte Fintech gibt die Übernahme von Infinys bekannt. Der Zukauf des 1999 gegründeten Unternehmens erfolgte bereits im Herbst 2021, wurde aber erst jetzt kommuniziert.

Mit Infinys baut Etops seine Kompetenzen im Bereich der automatisierten Integration, Verarbeitung und Aufbereitung von Finanzdaten für Kundensysteme aus.

Der Firmensitz von Infinys wird laut Mitteilung an den Hauptsitz der Etops Group in Cham verlegt. Gleichzeitig wird der Verwaltungsrat um Daniel Jazbec, CTO der Etops Group, und Memo Dener, CEO des zur Etops gehörenden Unternehmens Axeed, erweitert. Der Name Infinys bleibe aber weiter bestehen.

Zudem hat die Etops Group Anfang 2022 die Firma Coryx Software mit 12 Mitarbeitenden übernommen. Das in Deutschland ansässige Unternehmen firmiert neu als Etops GmbH. Zum Portfolio gehört eine eigenentwickelte Portfolio-Management- und Reporting-Software. Die Coryx-Lösungen seien performant in der Massenverarbeitung von Transaktionsdaten, würden Daten von liquiden wie illiquiden Vermögenswerten konsolidieren und es ermöglichen, Daten zu strukturieren und zu analysieren.

Mit der Übernahme baue man nicht nur das Portfolio aus, sondern ebne sich auch den Weg in den deutschen Markt, schreibt das Unternehmen.

Einen ersten gemeinsamen Auftrag vermelden die Firmen allerdings aus der Schweiz. Man habe innerhalb von einem Quartal eine grosse Schweizer Bank auf dem System live schalten können, so die Mitteilung.

"Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette"

Eigenen Angaben zufolge ist die Etops Group auf Datenaggregationen basierend auf KI, Datenvisualisierung und Back- und Mid-Office-Services spezialisiert. Mittlerweile ist das 2010 gegründete Unternehmen auf 130 Mitarbeitende angewachsen.