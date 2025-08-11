ChatGPT trotz Kritik auf Apples Wunschzettel

Erst Ende vergangener Woche hatte OpenAI das neue KI-Modell GPT-5 veröffentlicht. Es war von Superlativen begleitet worden und sollte präzisere Antworten liefern und weniger halluzinieren. OpenAI-Partner Microsoft beeilte sich mit der Ankündigung, das neue Modell umgehend in seine KI-Produkte integrieren zu wollen.

Mittlerweile haben sich Sicherheitsforscher GPT-5 angenommen und die Versprechen von OpenAI geprüft. Das Modell erwies sich in mehreren Tests als anfällig für Manipulationen. Sowohl Neuraltrust als auch SPLX konnten GPT-5 mit gezielten Angriffstechniken davon überzeugen, ihnen detaillierte Anleitungen zur Produktion von Sprengsätzen zu schreiben.

Die Vorgängerversion GPT-4o hatte sich korrekterweise geweigert, illegale Machenschaften zu unterstützen. Aufgrund der Kritik von Userinnen und Usern musste OpenAI mittlerweile einlenken und lässt der zahlenden Kundschaft jetzt die Wahl, ob sie das neue GPT-5 oder das ältere GPT-4o verwenden möchten. Bis anhin war ein Rückschritt auf ein früheres Modell nicht möglich. "Wir werden die Nutzung beobachten, während wir darüber nachdenken, wie lange wir Legacy-Modelle anbieten", kündigte OpenAI-CEO Sam Altman in einer Nachricht auf X an.

GPT-5 auf dem iPhone ab Herbst

Unbeirrt von der Kritik will offenbar Apple GPT-5 grossflächig in seine Betriebssysteme integrieren. Einem Bericht des Magazins ' 9to5Mac ' zufolge wird das Modell künftig Teil von Apple Intelligence , bei der heute GPT-4o aktiviert werden kann. Das Modell ergänzt Apples hauseigenen KI-Funktionen, mit denen sich zum Beispiel Texte zusammenfassen lassen, um Fakten aus dem Web. Dem Bericht zufolge ist auch eine Integration von OpenAI-Technik in die App Image Playground geplant.

Der Rollout der GPT-5-erweiterten Apple-Betriebssysteme iOS, iPadOS und macOS ist laut dem Magazin für den Herbst geplant. Jedoch müssen iPhone-Userinnen und -User bis dahin nicht komplett auf OpenAI verzichten, denn die zugehörige App ist bereits seit vergangener Woche in den App Stores verfügbar.