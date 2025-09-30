Check Point Schweiz hat seinen neuen Country Manager

30. September 2025 um 09:35
  • management
  • Schweiz
  • check point
  • arrow
  • channel
Marco Pierro. Foto: Check Point

Marco Pierro, zuletzt Chef von Arrow Schweiz, wechselt zum Security-Software-Anbieter.

In diesem März wurde Alvaro Amato, der Check Point Schweiz ab 2021 als Country Manager geführt hatte, zum Director Globals für EMEA & Asien befördert. Vorerst blieb Amato auch zusätzlich Country Manager Switzerland, aber nun wurde sein Nachfolger bestimmt. Es handelt sich um Marco Pierro, der zuletzt Country Manager des Value Added Distributors Arrow ECS Switzerland war.
Pierro wird seinen neuen Job am morgigen 1. Oktober antreten. Check Point hofft, dass er in Zukunft die Expansion des Geschäfts seines neuen Unternehmens in der Schweiz vorantreiben, Kundenbeziehungen stärken, Partnerschaften ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen kann, eine konsolidierte, KI-native Cybersicherheitsstrategie zu implementieren.
Der neue Chef von Check Point hat laut seinem Linkedin-Profil fast 22 Jahre lang für Arrow Schweiz gearbeitet. Er startete 2004 als Sales, arbeitete sich zum Business Unit Manager Networks und Security hoch und wurde dann 2019 der Nachfolger des langjährigen Country Managers Reto Nobs.
Wie der Arrow-Sprecher Throsten Hecking gegenüber Inside IT erklärte, wurde der Nachfolger von Marco Pierro bereits bestimmt. Nähere Informationen zu seiner Person sollen in den nächsten Tagen folgen.


