Check Point Schweiz hat seinen neuen Country Manager

Pierro wird seinen neuen Job am morgigen 1. Oktober antreten. Check Point hofft, dass er in Zukunft die Expansion des Geschäfts seines neuen Unternehmens in der Schweiz vorantreiben, Kundenbeziehungen stärken, Partnerschaften ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen kann, eine konsolidierte, KI-native Cybersicherheitsstrategie zu implementieren.

Der neue Chef von Check Point hat laut seinem Linkedin-Profil fast 22 Jahre lang für Arrow Schweiz gearbeitet. Er startete 2004 als Sales, arbeitete sich zum Business Unit Manager Networks und Security hoch und wurde dann 2019 der Nachfolger des langjährigen Country Managers Reto Nobs.

Wie der Arrow-Sprecher Throsten Hecking gegenüber Inside IT erklärte, wurde der Nachfolger von Marco Pierro bereits bestimmt. Nähere Informationen zu seiner Person sollen in den nächsten Tagen folgen.