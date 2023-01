China pausiert Subventionen für die Chip-Branche

Um mit den USA zu konkurrieren, hat der chinesische Staat die Halbleiterbranche mit sehr viel Geld gefördert. Diese Investitionen werden nun offenbar pausiert. Wie Quellen zu 'Bloomberg' sagen, hätten die Subventionen bislang kaum Früchte getragen.

Eigentlich wollte China ab 2023 umgerechnet rund 144 Milliarden Dollar in die Chipfertigung stecken. Diese Summe hätte in den nächsten 5 Jahren teilweise direkt, teilweise in Steuererleichterungen gewährt werden sollen.

Viel Geld für wenig Ergebnisse?

Entscheidungsträger würden die Subventionen sehr kritisch sehen, da sie nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hätten, sagen mit der Situation vertraute Personen zu 'Bloomberg' (Paywall). Die Regierung sei frustriert, dass die Finanzmittel nicht zu Durchbrüchen geführt hätten. Ausserdem sei in den vergangenen Jahren viel Geld in Bestechung geflossen, heisst es in dem Bericht weiter.

Jetzt werde nach alternativen Fördermöglichkeiten gesucht. Möglich sei beispielsweise eine Senkung der Kosten für Halbleitermaterialien, wie das Finanzblatt schreibt.

Chip-Rivale USA

Peking hat in den vergangenen Jahrzehnten viel Geld investiert, um den Produktionssektor aufzubauen. Die derzeitigen Diskussionen stehen in einem klaren Gegensatz zu früheren Bemühungen, mit enormen Ressourcen den Sektor zu unterstützen. Würde die Chip-Herstellung in China deutlich gedrosselt respektive belastet, könnte sich dies auf weitere wichtige Industriebereiche auswirken.

Zudem könnte China an Boden gegen den Rivalen USA verlieren, der ebenfalls Milliardenbeträge in die Entwicklung der Halbleiterindustrie pumpt.

Die USA gehen gleichzeitig immer aggressiver gegen China vor. Zwei der fortschrittlichsten chinesischen Halbleiterhersteller, SMIC und Yangtze, wurden von den USA mit Sanktionen belegt.