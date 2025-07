China will KI-Regulierung zum Wohle der Menschen

Die chinesische Regierung macht sich für die KI-Regulierung stark. Premierminister Li Qiang hat an der "World AI Conference" in Shanghai die Gründung einer globalen Organisation für die Zusammenarbeit im Bereich KI vorgeschlagen. Sie solle die gerechte, integrative und offene Entwicklung und Steuerung von KI weltweit zu fördern, sagte Li in einer Mitteilung zur Konferenz.

Darin führte der Premierminister aus, dass die Herausforderungen und Risiken, die mit der Entwicklung der KI einhergehen, schon viel Aufmerksamkeit erregt hätten. Deep Fakes und Halluzinationen von KI nannte er als negative Beispiele. Es sei dringend notwendig, einen gesellschaftlichen Konsens darüber zu erzielen, wie ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Sicherheit im KI-Sektor erreicht werden kann, sagte er.

Global AI Governance Action Plan

China messe der globalen KI-Governance grosse Bedeutung bei, versicherte Li. Sein Land beteilige sich schon jetzt aktiv an der Zusammenarbeit in diesem Bereich. In Zukunft wolle China der internationalen Gemeinschaft mehr chinesische Lösungen anbieten und mehr chinesisches Know-how zur globalen KI-Governance beitragen.

Zum Abschluss der Konferenz am 28. Juli verabschiedeten die rund 1000 Teilnehmenden aus über 40 Ländern einen "Global AI Governance Action Plan". Darin werden alle Involvierte aufgefordert, solidarisch zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung und Governance von KI voranzutreiben.

Schweiz als mögliches Zentrum

Die Vorstösse aus China treffen hierzulande auf ein geteiltes Echo. Der Deutschschweizer Verband KImpact unterstützt grundsätzlich den chinesischen Ruf nach einer internationalen Zusammenarbeit im Bereich der KI-Regulierung. "Alle Menschen müssen gleichermassen von den Chancen der KI profitieren können. Nationale Alleingänge und geopolitische Spannungen behindern diese Entwicklung", so KImpact-Präsident Chris Beyeler in einer Mitteilung.

Der Verband betont jedoch auch, dass ein globales Zentrum für KI-Governance in einem Land mit hoher internationaler Vertrauenswürdigkeit angesiedelt sein müsse. Der Standort sollte einen Rahmen für inklusive, konstruktive und nachhaltige Dialoge bieten, heisst es weiter. Aus Sicht von KImpact bringe die Schweiz optimale Voraussetzungen mit, um ein solches Zentrum zu beherbergen. Daher appelliere der Verband an die nationale Politik, die Schweiz als Standort zu prüfen.