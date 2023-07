Chip-Konzern TSMC rechnet mit weniger Umsatz

Den weltgrössten Chip-Auftragsfertiger TSMC trifft die global zurückgehende Nachfrage nach Smartphones und PCs. Der taiwanesische Konzern erwartet deshalb in diesem Jahr einen stärkeren Umsatzrückgang als bisher. Auch die Schätzungen für das laufende dritte Quartal bleiben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Bislang erwartete TSMC einen einstelligen prozentualen Umsatzrückgang. Neu schätzt das Management, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 10% sinken wird. Das würde bedeuten, dass der Umsatz im ersten Halbjahr 15% tiefer ausfällt als im Jahr 2022.

"Vor drei Monaten waren wir noch optimistischer, aber jetzt sind wir es nicht mehr. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft ist schwächer als wir dachten, so dass die Nachfrage auf dem Endmarkt nicht so ist, wie wir erwartet haben", wird CEO C.C. Wei in der 'Financial Times' zitiert. Die gute Nachfrage im KI-Bereich könne dies nicht ausgleichen.

TSMC stellt unter anderem Chips für Nvidia her, dessen KI-Geschäft boomt. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen, dass die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Prozessoren zu einem Kapazitätsengpass geführt habe. Der Konzern plant zwar einen deutlichen Ausbau seiner High-End-Packaging-Kapazitäten, das Problem wird aber wahrscheinlich bis Ende des nächsten Jahres bestehen bleiben.

Wie der Konzern weiter mitteilte, verschiebt sich auch der Produktionsbeginn eines neuen Werks im US-Bundesstaat Arizona auf 2025. TSMC will 40 Milliarden Dollar in Fertigungskapazitäten in den USA investieren, aber offenbar fehlt es an Fachleuten. Das Unternehmen habe mehr Personal aus Taiwan entsandt, um US-Techniker auszubilden, berichtet die 'Financial Times' (Paywall).