Christoph Unger leitet neu Rubicon Schweiz

Rubicon IT Schweiz gehört zum gleichnamigen österreichischen Mutterhaus. Der Spezialist für E-Government-Lösungen wie Acta Nova hat auf Anfang Jahr Christoph Unger zum neuen Geschäftsführer ernannt, wie das Unternehmen nun bekannt gibt. Gleichzeitig sitzt er in der Geschäftsleitung des Wiener Mutterhauses, das von Peter Grassnigg geführt wird.

Unger kennt Rubicon in- und auswendig. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen seit über 15 Jahren für das Haus, zuletzt war er als Business Unit Manager Sales verantwortlich für die Marktentwicklung und Etablierung von Acta Nova für das Gever-System in der Schweiz. Der 42-Jährige übernimmt am Sitz in Bern ein Team von 9 Mitarbeitenden.