Christophe Monnin wird Sales Director bei NTT

Christophe Monnin tritt am heutigen Montag, 1. September, seine neue Stelle als Sales Director bei NTT Switzerland an. Wie er auf Linkedin schreibt, wechselt er nach gut zwei Jahren bei Swisscom in die neue Position.

Monnin ist ein bekanntes Gesicht in der Schweizer IT-Branche. Vor seinem Engagement bei Swisscom arbeitete er seit September 2019 als Geschäftseinheitsleiter bei den SBB. Zuvor war er bis 2014 Dell-Schweiz-Chef und wechselte 2015 – noch vor der Übernahme durch Dell – zu EMC, wo er wiederum zum Schweiz-Chef und dann zum Regional Director Alps ernannt wurde. Weitere Stationen waren eine frühere Anstellung bei Swisscom, eine dreijährige Führungstätigkeit im Detailhandel und eine sechsjährige Beschäftigung in der Finanzbranche.