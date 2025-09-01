Christophe Monnin wird Sales Director bei NTT

1. September 2025 um 08:56
image
Foto: zVg

Der frühere Chef von Dell Schweiz und Führungsperson bei SBB und Swisscom tritt eine neue Stelle bei NTT Switzerland an.

Christophe Monnin tritt am heutigen Montag, 1. September, seine neue Stelle als Sales Director bei NTT Switzerland an. Wie er auf Linkedin schreibt, wechselt er nach gut zwei Jahren bei Swisscom in die neue Position.
Monnin ist ein bekanntes Gesicht in der Schweizer IT-Branche. Vor seinem Engagement bei Swisscom arbeitete er seit September 2019 als Geschäftseinheitsleiter bei den SBB. Zuvor war er bis 2014 Dell-Schweiz-Chef und wechselte 2015 – noch vor der Übernahme durch Dell – zu EMC, wo er wiederum zum Schweiz-Chef und dann zum Regional Director Alps ernannt wurde. Weitere Stationen waren eine frühere Anstellung bei Swisscom, eine dreijährige Führungstätigkeit im Detailhandel und eine sechsjährige Beschäftigung in der Finanzbranche.
Die Position des Director Sales hatte NTT vor gut drei Jahren geschaffen. Die erste Stelleninhaberin war Hajar El Haddaoui, die damals ebenfalls von Swisscom wechselte. Sie verlies NTT nach zwei Jahren wieder, unter anderem in Richtung Swisscom.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Hausmitteilung: Wechsel in der Redaktionsleitung

Katharina Jochum verlässt den Verlag. Mark Schröder übernimmt die Redaktionsleitung interimistisch.

publiziert am 29.8.2025
image

Dieter Lüscher wird neuer CEO von Dialog

Die Post-Tochter hat einen neuen Geschäftsleiter ernannt. Zuletzt führte VR-Präsident Neven Katuric Dialog Verwaltungs-Data interimistisch.

publiziert am 29.8.2025
image

Markus Naegeli leitet neben Canon Schweiz auch Deutschland

Der langjährige Canon-Manager übernimmt die zusätzliche Funktion als CEO der deutschen Ländergesellschaft.

publiziert am 28.8.2025
image

Neuer CTO für Skyguide

Im September übernimmt Götz Ardey die technische Leitung der Flugsicherung. Auf ihn warten grosse Herausforderungen.

publiziert am 27.8.2025