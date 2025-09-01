Christophe Monnin wird Sales Director bei NTT

Hausmitteilung: Wechsel in der Redaktionsleitung
Katharina Jochum verlässt den Verlag. Mark Schröder übernimmt die Redaktionsleitung interimistisch.
