CIA überwacht munter weiter

Aus einem Bericht des Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) der US-Regierung geht hervor, dass die CIA ein bisher nicht öffentlich bekanntes Massenüber­wachungsprogramm betrieben hat. Das Dokument stammt aus dem Frühjahr 2021 und wurde nun auf Druck von verschiedenen Senatoren veröffentlicht. In dem stark geschwärzten Papier wird ein Programm zur Massenüberwachung beschrieben, das sich auf das Sammeln und überwiegend automatisierte Auswerten von Finanzdaten konzentriert. Zudem seien im Bericht noch weitere einschlägige Aktivitäten der CIA untersucht worden, die aber weiterhin geheim bleiben sollen.

Mit dem Programm hätte vor allem das Netzwerk des "Islamischen Staates" überwacht werden sollen, wird ausgeführt. Der Auftrag der Agenten bestand laut dem Report darin, Finanzinformationen zu sammeln, diese zu analysieren und im Bedarfsfall mit anderen Behörden zu teilen. Es sei insbesondere darum gegangen, "Einblicke in die Identitäten, Aktivitäten und Beziehungen von nachrichtendienstlichen Zielen" zu erlangen.

Als rechtliche Grundlage soll sich das Programm auf eine Anordnung des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan stützten. Diese lässt es unter anderem zu, dass Unternehmen und andere Organisationen überwacht werden können, wenn sie eine "irgendwie geartete Beziehung zu ausländischen Organisationen oder Mitarbeitern haben". Dies kann im Fall einer amerikanischen Firma schon dann gelten, wenn nur ein Arbeitnehmer aus einem fremden Land angestellt wird.

Anders als beispielsweise der Patriot Act oder der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ist die Anordnung von Reagan allerdings nicht einer juristischen Kontrolle unterstellt. Weder der US-Kongress noch ein Geheimgericht haben die Möglichkeit die Tätigkeiten der CIA in diesem Bereich zu kontrollieren. Das PCLOB kritisiert weiter, dass die Spione für ihre Tätigkeit nur eine "begrenzte formale Ausbildung" erhalten würden. Zudem gäbe es keine klaren Vorgaben für den Umgang mit Informationen über US-Bürger, "die zufällig ausserhalb der Vereinigten Staaten gesammelt werden."

Besonders kritisiert hat die Kontrollstelle in ihrem Bericht eine Funktion für eine mögliche Massensuche, bei der auch mehrere Selektoren gleichzeitig verwendet werden können. Zudem bezeichnete sie auch die Weitergabe von Daten und Erkenntnissen an andere Stellen als sehr umstritten und mahnte, dass die generellen Prinzipien zur zeitbeschränkten Aufbewahrung von Daten von der CIA nicht immer eingehalten werden.

Bereits im April des vorherigen Jahres haben die Senatoren Ron Wyden aus Oregon und Martin Heinrich aus New Mexico einen offenen Brief an verschiedene hochrangige Geheimdienstmitarbeitende versendet, in dem sie die Freigabe von weiteren Unterlagen zum Programm der CIA forderten. Die beiden Demokraten haben darin bemängelt, dass der US-Geheimdienst mit dieser Massenüberwachung "ausserhalb des gesetzlichen Rahmens" operiere. Dieses Schreiben durften die beiden Demokraten nur in geschwärzter Form publizieren.