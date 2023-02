CIO Laura Barrowman verlässt Credit Suisse

Laura Barrowman hat auf Linkedin ihren Abschied als globale CIO bei der Credit Suisse bekannt gegeben. Zuerst hatte das Wirtschaftsmagazin 'Tippingpoint' über den Abgang berichtet. Sie habe am 31. Januar ihren letzten Arbeitstag gehabt, schreibt Barrowman.

Die Managerin hat fast ihre gesamte bisherige Karriere bei der Grossbank verbracht. Ab 1994 hatte sie verschiedene IT-Funktionen inne. 2012 wurde sie zur Head of Information Technology für die EMEA-Region ernannt. Später war sie Group CTO, CISO und seit Juli 2019 globale CIO mit Sitz in London. Von dort aus gab sie die Richtung für die gesamte IT vor, wie es auf der CS-Website heisst.

Sie sei "überwältigt von Dankbarkeit" für fast 3 Jahrzehnte bei der Credit Suisse, so Barrowman auf Linkedin. "Wir haben viele Höhen und Tiefen – und alle Momente dazwischen – miteinander geteilt. Es war eine tolle Zeit!" Einen neuen Job hat sie offenbar noch nicht angenommen, ihren Linkedin-Status bezeichnet sie als "Gardening Leave".

Auch bei der Credit Suisse sei noch keine Nachfolge bekannt, berichtet 'finews.ch'. Die Managerin sei innerhalb des Unternehmens sehr geschätzt worden. Sie habe sich auch einen Namen als Förderin von Diversität und Frauenkarrieren im IT-Bereich gemacht. Seit 2021 hatte sie zudem die Rolle der Ombudsfrau für das Verhalten am Arbeitsplatz inne.