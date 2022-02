Cisco meldet einen Backlog von über 14 Milliarden Dollar

Der US-Konzern Cisco konnte zwar gute Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2022 melden. Allerdings erklärte CEO Chuck Robbins auch, dass das Unternehmen mit massiven Nachschubproblemen zu kämpfen habe. Die Situation habe sich zwar nicht wesentlich verschlechtert, aber auch nicht verbessert, erklärte der Firmenchef gemäss 'The Register' vor Analysten. "Es gibt immer noch erhebliche Einschränkungen bei den Halbleitern, die uns daran hindern, die Herstellung einiger unserer Produkte abzuschliessen", so Robbins. Dies führe zu "Gegenwind für das Umsatzwachstum trotz der sehr hohen Nachfrage", wird der Firmenchef von 'CNBC' zitiert

Laut dem Unternehmen beläuft sich der Backlog auf 14 Milliarden Dollar. Ein Rekord, wie das Unternehmen erklärte. Man könne nicht sagen, wann sich die Probleme entspannen werden, und der Netzwerkausrüster wieder in angemessener Frist liefern könne. Einige Kunden würden viele Monate auf Ware warten, schreibt 'The Register'.

Auch Ciscos Finanzchef Scott Herren erklärte , dass er nicht davon auszugehe, dass sich die Anspannung in der Lieferkette in naher Zukunft merklich verringern werde. Zurückzuführen sei dies auf die Lieferengpässe, aber auch auf Personalengpässe in Fabriken, sowie auf "einige der gut dokumentierten Logistikprobleme", ergänzte CEO Robbins.

Der grosse unerfüllte Auftragsbestand wirkt sich auch auf die Bücher aus. Denn man leiste hohe Vorauszahlungen, um sich Komponenten zu sichern. Der operative Cashflow sank im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 2,5 Milliarden Dollar, so das Unternehmen.

Unter dem Strich aber sind die Anleger zufrieden mit dem Cisco-Ergebnis. Die Aktie stieg im erweiterten Handel um 5%. Das Unternehmen meldet ein Umsatzplus von 6% auf 12,7 Milliarden Dollar. Der Reingewinn stieg im Jahresvergleich um 17% auf 3 Milliarden Dollar.