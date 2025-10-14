Cisco Schweiz holt sich einen Cybersecurity-Leader

Abo
Störung bei Software für AHV-Ausgleichskassen
Einige Kassen, die der Lösung Akis angeschlossen sind, können nicht auf diese zugreifen. Der Hersteller gibt Auskunft zur Ursache.
