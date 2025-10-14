Cisco Schweiz holt sich einen Cybersecurity-Leader

Cisco Schweiz hat Nicolas Capitoni als Cybersecurity-Leader eingestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Er werde damit für Cisco in der Schweiz eine zentrale Rolle im strategisch wichtigen Bereich der Cybersicherheit übernehmen.

"Cybersicherheit gehört neben Künstlicher Intelligenz und der Modernisierung von Netzwerken zu den drängendsten Themen unserer Kunden", kommentiert Christophe Tighe, der General Manager Cisco Schweiz.

In seiner neuen Rolle solle Capitoni die enge Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern vertiefen, so das Unternehmen, und das Cisco-Ökosystem durch strategische Neupartnerschaften ausbauen. Sein Fokus solle gleichzeitig darauf liegen, Lösungen entlang realer Use Cases zu entwickeln. Dafür werde er eng mit Matthias Wick, CTO Cisco Schweiz, und Niema Nazemi, Partner Lead Cisco Schweiz, zusammenarbeiten.

Vor seinem Wechsel zu Cisco hat Capitoni vier Jahre lang für Wipro Schweiz gearbeitet, wo er den Bereich Cybersecurity & Risk Services leitete. Zuvor war er drei Jahre lang für den Security-Dienstleister Open Systems tätig.

Laut Cisco ist Capitoni in der Schweizer Cybersecurity-Community auch als Podcast-Host, Keynote-Speaker auf nationalen Fachveranstaltungen und Berater mehrerer Security-Startups bekannt.