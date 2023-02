Cisco verzeichnet "sprunghafte Zunahme" bei IT-Kursen in der Schweiz

Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums werden bis 2025 weltweit 85 Millionen bestehende Arbeitsplätze durch Automatisierung verdrängt. Gleichzeitig entstehen 97 Millionen neue Digitaljobs . Aufgrund dieses Wandels brauche es immer mehr Menschen, die entsprechend ausgebildet sind, schreibt Cisco.

Das Unternehmen hat mit der Cisco Networking Academy bereits in den 1990er-Jahren eine Aus- und Weiterbildungsinitiative gestartet, die es auch in der Schweiz gibt. Hierzulande haben sich laut Cisco im ersten Halbjahr 2022/2023 rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die IT-Kurse registriert. Das sind 34% mehr als im Vorjahr.

Die Kurse richten sich an Einsteiger sowie auch an Fachpersonen. Gefragt sind laut Cisco derzeit vor allem Kurse in den Bereichen Cybersecurity und Netzwerk.

Bis 2032 will Cisco über die Academy in der EMEA-Region 10 Millionen Personen im IT-Bereich weiterbilden. Weltweit sollen es 25 Millionen Menschen sein. In der Schweiz haben demnach bislang insgesamt 17'000 Menschen ein entsprechendes Angebot wahrgenommen. Der Konzern setzt mit seiner Academy auf ein Partnernetzwerk, zu dem lokale Berufsschulen, Hochschulen und weitere Ausbildungsorganisationen gehören.