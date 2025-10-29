Ciscos Schweizer Partner des Jahres

Cisco Schweiz hat im Rahmen eines Events in Zürich ein weiteres Mal seine Swiss Partner of the Year Awards vergeben. Die Entscheidungen seien der Jury nicht leicht gefallen, kommentierte Niema Nazemi, Channel Leader Cisco Schweiz. Auch in diesem Jahr habe es wieder enorm viele Digital-Projekte mit echtem Mehrwert gegeben.

Wie schon des Öfteren in den Vorjahren waren auch dieses Mal Swisscom mit vier und Netcloud mit drei Auszeichnungen die fleissigsten Award-Sammler. Sunrise und NTT Switzerland erhielten je zwei Awards. Daneben wurden aber auch sechs weitere Cisco-Partner geehrt.

Die Gewinner

- Private Sector Partner of the Year (Commercial and Enterprise Sector): Swisscom

- Global Accounts of the Year: NTT Switzerland

- Public Sector Partner of the Year: Swisscom

- SMB and Mid-Market Partner of the Year: Sunrise

- Networking Partner of the Year: Swisscom

- Meraki Partner of the Year: Bechtle Direct / Bechtle Schweiz

- Cloud and AI Infrastructure Partner of the Year: Netcloud

- Collaboration Partner of the Year: Netcloud

- Security Partner of the Year: Netcloud

- Services and Software Excellence Partner of the Year: Swisscom

- Customer Experience Partner of the Year: Spie ICS

- Newcomer Partner of the Year: HCD Consulting

- Managed Services Partner of the Year: Sunrise

- Distributor of the Year: Ingram Micro

- Marketing Partner of the Year: Itris One

- Hyperscaler Partner of the Year: NTT Switzerland

- Market Mover Partner of the Year (2-Tier): Tebicom