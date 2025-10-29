Ciscos Schweizer Partner des Jahres

Abo
Cisco Schweiz: "KI bringt viel Momentum"
Christopher Tighe übernahm die Verantwortung bei Cisco Schweiz in schwierigen Zeiten. Er beobachtet jedoch, dass KI und das Homeoffice viel Momentum mit sich bringen.
Loading
Christopher Tighe übernahm die Verantwortung bei Cisco Schweiz in schwierigen Zeiten. Er beobachtet jedoch, dass KI und das Homeoffice viel Momentum mit sich bringen.
Den Schweizer Softwareentwicklern geht es offenbar gut. Sie beklagen zwar eine steigende Mitarbeiterfluktuation, erwarten aber dennoch Wachstum auch über dieses Jahr hinaus.
Vier bisherige Abteilungsleiter nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung des Luzerner Spezialisten für Governance, Risk und Compliance.
Der Halbleiterhersteller verbuchte im dritten Quartal einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar. Der Sparkurs und Investitionen der US-Regierung sowie von Wettbewerbern sind Gründe.