Citrix stellt Support für Dauerlizenzen ein

Citrix möchte wie die meisten anderen Softwarehersteller keine Dauerlizenzen mehr anbieten und seine Produkte alle im Abo-Modell verkaufen. Um dies voranzutreiben, hat Citrix nun die neuen Universal-Subscription-Lizenzen eingeführt, die seit dem 8. März erhältlich sind. In Zukunft sollen sie die bisherigen Lizenzformen ersetzen.

Dies dürfte einigen bestehenden Kunden nicht gefallen. Zwar sind Dauerlizenzen für On-Premise-Produkte bei Citrix schon seit 2019 nicht mehr erhältlich, aber nun wird auch der Support dafür eingestellt, wie Sridhar Mullapudi, General Manager Citrix und Cloud Software Group, in einem Blogpost erklärt . Wenn Inhaber von Dauerlizenzen also weiterhin Support für ihre Citrix-Produkte haben wollen, müssen sie in Zukunft eine Universal-Lizenz abonnieren. Im Gegenzug, so Mullapudi, erhalten sie spezielle Konditionen für die neuen Abos.