Claudio Stadelmann wird neuer Schweiz-Chef von Bearingpoint

Das Management- und IT-Beratungsunternehmen Bearingpoint gibt einen Wechsel an der Spitze des Schweizer Managements bekannt: Neu verantwortet Claudio Stadelmann die hiesige Landesgesellschaft. Er folgt auf Matthias Roeser, der bei Bearingpoint neu als Leiter Technology auf globaler Ebene fungiert.

Stadelmann ist seit 17 Jahren beim Consultant tätig, seit 2017 ist er Partner. Die neue Rolle hat er am 1. Juli übernommen. "Seine langjährige Erfahrung bei Bearingpoint und sein Branchenwissen werden wesentlich dazu beitragen, das Team vor Ort zu fördern und wichtige Impulse für unsere Kunden zu setzen", sagt DACH-Chefin Iris Grewe.

Vergangenes Jahr setzte Bearingpoint weltweit gut 860 Millionen Euro um. In der Schweiz ist der Umsatz um 22% gestiegen. Auch für das laufende Jahr erwartet Stadelmann weiteres starkes Wachstum. Dieses werde durch die Nachfrage nach digitalisierungs- und regulationsgetriebenen Transformationsprojekten angetrieben, wie er in einer Mitteilung sagt. Als weitere Schwerpunkte für das laufende Jahr nennt der neue Country Manager die Diversifikation der Geschäftsfelder sowie die Mitarbeitergewinnung. An den beiden Standorten des Unternehmens in Genf und Zürich sollen zusätzliche Leute eingestellt werden.