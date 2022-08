Claus Gründel wird neuer General Manager bei Swissbit

Der Schweizer Speicherhersteller Swissbit gab heute den Ausbau seines General Managements bekannt. Ab sofort leitet Claus Gründel den Bereich Embedded IoT Solutions. Gründel übernimmt die Position direkt von Swissbit-CEO Silvio Muschter. Dieser hatte die Rolle seit der Gründung des Geschäftsbereichs im Jahr 2019 in einer Doppelfunktion wahrgenommen und will sich zukünftig einzig auf die Unternehmensleitung konzentrieren.

Mit Claus Gründel wolle man das eigene Security-Portfolio mit Fokus auf IoT-Infrastrukturen ausbauen und dazu Software und Services einbinden, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. "Das Ziel ist, unseren Kunden massgeschneiderte Plug-and-Play-Sicherheitslösungen anzubieten, die Integrationsaufwände nachhaltig reduzieren“, kommentiert der neue General Manager.

Gemäss Swissbit verfügt Gründel über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Security-Branche sowie als Unternehmensberater. Vor seiner Tätigkeit für den Speicherhersteller war er als freier Berater für die Prosieben Gruppe, die Barclay Bank und bei verschiedenen Industriekunden tätig. Der 49-Jährige verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie einen Master of Law für Mergers und Acquisitions.