Cloud-Ausgaben wachsen weiter, aber langsamer

Gemäss dem Marktforscher Canalys sind die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur (IaaS und PaaS) 2022 auf insgesamt 247,1 Milliarden Dollar angestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 29%. Einen Dämpfer gab es jedoch im 4. Quartal 2022: Hier haben die globalen Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 23% zugenommen. Gegenüber dem 1. Quartal 2022 (+34%) ist dies ein Rückgang der Wachstumsrate um mehr als 10 Prozentpunkte.

Besonders betroffen von der Abschwächung waren laut Canalys die Hyper­scaler. Deren Wachstum ging im Vergleich zum Vorquartal um etwa 5 Pro­zent­punkte zurück. Die drei führenden Anbieter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud verzeichneten im 4. Quartal 2022 ein gemeinsames Wachstum von 26% und hielten damit einen Anteil von 65% an den Kundenausgaben. Gemäss Canalys führte AWS den Markt für Cloud-Infrastrukturdienste im 4. Quartal 2022 mit einem Anteil von 32% an den Gesamtausgaben an.

Microsoft Azure hatte einen Anteil von 23% am weltweiten Markt für Cloud-Infrastrukturdienste und blieb mit einem Wachstum von 31% im Jahres­ver­gleich der zweitgrösste Anbieter. Google Cloud bleibt der drittgrösste Anbieter von Cloud-Diensten, wächst aber deutlich schneller als AWS und Azure. Dennoch meldete Google Cloud weiterhin Betriebsverluste, die jedoch nicht mehr so hoch ausfallen wie in der Vergangenheit.

2023 weniger Wachstum

Nachdem in den letzten 3 Jahren viel in die digitale Transformation investiert wurde, sehen sich die Unternehmen derzeit aufgrund steigender Kosten sowie der Inflation dazu gezwungen, ihre Public-Cloud-Ausgaben zu optimieren. Heute würden die makroökonomischen Unsicherheiten eher zu einem konser­va­ti­veren Ansatz bei IT-Budgets beitragen, schreibt Canalys. So werden etwa die Cloud-Strategien in Unternehmen angepasst, um mehr Effizienz und Kontrolle zu erreichen.

Dazu gehöre auch die Einführung von Hybrid- und Multi-Cloud-Modellen. "Während die Nachfrage der Unternehmen nach Cloud-Diensten anhält, wird sich die Wachstumsrate für Cloud-Infrastrukturdienste in den nächsten Quartalen weiter verlangsamen", prognostiziert der Marktforscher. Für das Jahr 2023 wird deshalb eine weitere Abschwächung des Wachstums erwartet. Gemäss Canalys sollen die weltweiten Ausgaben für IaaS und PaaS demnach nur noch um 23% steigen.