Cloud-Update: AWS und Google Cloud nehmen Microsoft unter Beschuss

Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud kritisieren Microsoft: Die ab Oktober 2022 eintretenden Lizensierungsänderungen würden die Kundinnen und Kunden trotzdem weiterhin an die Cloud des Tech-Giganten binden. Mit den Änderungen bei den Outsourcing- und Hosting-Bedingungen will Microsoft die Servicenutzung vereinfachen und günstiger anbieten. Für viele Produkte soll es ausserdem Abonnements geben. Für die Cloud-Konkurrenten AWS und Google Cloud seien diese Veränderungen nicht genug, heisst es auf der Newsplattform 'CRN'.

"Das Versprechen der Cloud ist flexibles, elastisches Computing ohne vertragliche Bindung", twitterte Marcus Jadotte, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten und Politik bei Google Cloud. "Kunden sollten in der Lage sein, sich frei zwischen den Plattformen zu bewegen und die Technologie zu wählen, die für sie am besten funktioniert, und nicht die, die am besten für Microsoft funktioniert." Weder sollen Cloud-Anbieter ihre Kundinnen und Kunden binden, noch sollen sie mit ihren Technologien konkurrieren.

Ein Sprecher von AWS bezeichnet die Änderungen gegenüber 'CRN' sogar als noch restriktiver für den Wettbewerb. Mit der Aufhebung der Service-Provider-Licensing-Vereinbarungen für Rechenzentren von Microsoft, Google, AWS und Co. würde das Tech-Unternehmen den Wettbewerb noch mehr einschränken. "Statt auf seine Kunden zu hören und faire Softwarelizenzen in der Cloud für alle wiederherzustellen, führen die Änderungen zu mehr Restriktionen", heisst es weiter.