Cloudflare-Panne liess beliebte Services stottern

Das US-Unternehmen Cloudflare erklärt, eine Störung behoben zu haben. Der Ausfall sei weitreichend gewesen und habe eine grosse Anzahl von Services wie Fitbit, Discord, NordVPN und Feedly betroffen. Auch einige Webseiten wie 'The Register' oder 'Medium' waren zwischenzeitlich nicht erreichbar.

Berichte über Probleme begannen am 21. Juni gegen 8.30 Uhr Schweizer Zeit. Die Konnektivität im Netzwerk von Cloudflare sei in weiten Regionen unterbrochen worden, so das Unternehmen auf seiner Statusseite . Der Vorfall wirke sich "auf alle Dienste der Datenebene in unserem Netzwerk aus". Eine gute Stunde später meldete Cloudflare das Problem identifiziert und einen Fix implementiert zu haben. Man beobachte die Situation. Kurz nach 10 Uhr Schweizer Zeit, erklärte Cloudflare die Störung für behoben.