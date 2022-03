CollectID sammelt 3,2 Millionen Franken

Das St. Galler Startup CollectID bietet eine Produktauthentifizierungs­tech­no­lo­gie zur Bekämpfung von Produkte­fälschungen an. Gemäss ' Startupticker.ch ' hat das Unternehmen in einer Seed-Investitionsrunde unter der Leitung von Seventy Six Capital und Hellen's Rock Capital 3,2 Millionen Franken eingenommen. Mit dem neu gewonnenen Kapital soll das Wachstum in Europa und Nordamerika beschleunigt werden.