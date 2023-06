Collegium Helveticum zeigt Alchemie der Daten

Weiterführende Informationen

Die Ausstellung "Data Alchemy – Observing Patterns from Galileo to Artificial Intelligence" findet am Collegium Helveticum an der Schmelzbergstrasse 25, in Zürich statt. Sie kann vom 9. bis 24. Juni 2023, jeweils von Dienstag bis Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr, besucht werden.