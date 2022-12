Comdat / Smartec Gruppe übernimmt nächsten IT-Anbieter

Die Comdat / Smartec Gruppe kauft Fantastic Solutions, Anbieter für ICT- und DMS-Lösungen, im Rahmen dessen Nachfolgelösung. Mit dem Zusammenschluss wolle man die Position der Gruppe im ICT-Markt weiter stärken, so die Begründung in einer Mitteilung. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Fantastic Solutions bietet über das Dokumentenmanagement hinaus Digitalisierungs-, Workflow-, Scanning- und Archivierungslösungen an. "Durch den Zusammenschluss nimmt die Gruppe mit Unternehmen in der IT-Infrastruktur und im Output-Management nun auch eine führende Stellung im Dokumentenmanagement DMS ein", heisst es in der Mitteilung weiter.

Comdat – unabhängig von Smartec – hat in den letzten Jahren bereits einige Firmen gekauft: 2010 erwarb die Firma Service One in Wallisellen, 2014 Outserv sowie Xeroprint in Zürich. 2017 kam Printing Concept in Zürich hinzu.

Im Rahmen einer anderen Nachfolgeregelung übernahm Comdat vor 2 Jahren schliesslich den Xerox-Spezialisten Smartec. Damit wollte sich die Gruppe "im zunehmend konsolidierten und von multinationalen Unternehmen dominierten ICT-Markt behaupten".

Zurzeit beschäftigt Comdat / Smartec rund 120 Mitarbeitende an den 8 Standorten in Schlieren, Winterthur, Rotkreuz, Reinach, St. Gallen, Triesenberg, Gravesano und seit neuestem auch in Mägenwil. Comdat bietet Lösungen im Bereich IT-Infrastruktur, während Smartec als Anbieter von Druck- und Dokumentenlösungen tätig ist.