Comet ernennt neuen IT-Chef

Die Comet Group hat einen neuen Chief Information Officer ernannt. Robert Leindl werde per 1. August 2023 als Mitglied des Executive Committees bei der Schweizer Tech-Firma für die Führung der IT-Organisation und für die Leitung von Initiativen zur digitalen Innovation und Transformation verantwortlich sein, so eine Mitteilung.

Bevor er zu Comet wechselte, war Leindl 20 Jahre bei Infineon und arbeitete unter anderem als CIO. In dieser Position gestaltete er die Digitalisierung und Transformation mit. Davor bekleidete er bereits mehrere Leitungspositionen.

Die Comet Group ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf Plasma Control- und Röntgentechnologie konzentriert. Diese wird eigenen Angaben zufolge im Halbleitermarkt, in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung eingesetzt. Die Tech-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Flamatt FR und beschäftigt derzeit über 1700 Mitarbeitende – rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten sie unter anderem auch verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.