Commvault ernennt neuen Channel-Chef für die Schweiz

Bei Commvault hat Giuseppe Gallo als Channel Manager für die Schweiz übernommen. Mit ihm habe man eine Person mit "langjähriger Erfahrung und fundiertem Branchenwissen" engagiert, sagt Markus Mattmann, Regional Director Schweiz und Österreich. Gallo folgt auf Sonia Perez, wie uns das Unternehmen erklärt.

Der 42-jährige Gallo war zuletzt ab 2014 als Channel Manager bei Veeam Software tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren Also und Dell. "Ich bin überzeugt davon, dass er durch seine fachlichen Kenntnisse als auch seine hochmotivierte Persönlichkeit unser Schweizer Geschäft weiter vorantreiben und neue Impulse für unser Wachstum setzen wird", fügt Mattmann in der Mitteilung an. Bei Commvault lief es zuletzt gut. Man habe in der Schweiz und in Österreich ein zweistelliges Wachstum verzeichnen können, resümierte das Unternehmen das Geschäftsjahr 2020.