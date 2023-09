Competec-CEO Martin Lorenz geht

Competec und Martin Lorenz trennen sich per Juni 2024. In einer Mitteilung erklärt die Firmengruppe den Abgang mit "unterschiedlichen Ansichten über die Schwerpunkte und die zukünftige strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe". In den nächsten Monaten wird der Konzernchef – mit seinem siebenköpfigen Unternehmensleitungs-Team – aber weiterhin die operative Verantwortung tragen.