Competec Logistik hat einen neuen CEO

Die Competec-Gruppe hat Thomas Gasser zum CEO von Competec Logistik ernannt. Laut einer Mitteilung wird er seine Stelle am 1. Juni antreten.

Gasser folgt auf den interimistischen Leiter Lukas Camenzind, der Competec Logistik seit Februar führt. Damals ist Riet Stieger von seinem Posten zurückgetreten. Er wolle "nach der intensiven, von Corona geprägten Zeit einen nächsten Entwicklungsschritt ausserhalb Competec", machen, erklärte die Handelsgruppe zum Rücktritt.

Der neue Logistik-Chef Gasser verfügt gemäss Competec über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Logistik und Supply Chain Management. Sein Werdegang umfasst leitende Positionen in der Logistik von Migros, Fiege Logistik (Schweiz) und IWC. 2016 bis 2021 war Gasser als Leiter Logistik und Business Development beim Migros-Verteilbetrieb im aargauischen Suhr tätig, wo er sieben Abteilungen mit insgesamt mehr als 150 Mitarbeitenden verantwortete. Zuletzt war der 41-Jährige als selbstständiger Berater und Interim Manager tätig.

Thomas Gasser verfügt über einen Master in Business Management der Universität St. Gallen sowie ein Diplom in Digital Excellence vom Lausanner International Institute for Management Development. Ausserdem ist er Mitglied der Prüfungskommission für angehende Eidg. dipl. Logistikleiter und -Leiterinnen.