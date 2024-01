Copilot Pro startet in der Schweiz

Word, Excel und Powerpoint erhalten ab sofort die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz. Microsofts Assistent Copilot ist in der Pro-Version ab sofort weltweit verfügbar. In der Schweiz kostet das Abo zusätzlich zur bisherigen Microsoft-365-Gebühr 21 Franken pro Person und Monat und ist von Unternehmen jeder Grösse wie Privatpersonen buchbar.

Copilot soll also beim Erstellen von Powerpoint-Präsentationen, Diagrammen in Excel oder beim Zusammenfassen von langen Dokumenten oder Sitzungsprotokollen in Word helfen können. Auch Outlook und Onenote sollen entsprechende Zusatzfunktionen erhalten. Eine Ausnahme gebe für Privat-User, wie ' The Verge ' schreibt: Laut dem Magazin können in der Consumer-Version keine Foliendecks auf Basis eines Word-Dokuments erstellt werden, da die Graph-Technologie noch nicht verfügbar sei.