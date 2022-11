Covid-Beschränkungen in China führen zu iPhone-Lieferproblemen

Mitten im wichtigen Weihnachts­geschäft hat Apple mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen. Die Produktion im Hauptwerk in der chinesischen Stadt Zhengzhou werde aktuell von Covid-Einschränkungen beeinträchtigt, teilt Apple mit.

Die von Foxconn betriebene Fabrik laufe mit "signifikant reduzierter Kapazität", so der Konzern. Für die Kunden werde das zu längeren Wartezeiten führen. In den Weihnachtsquartalen macht Apple traditionell das grösste Geschäft. Von den Engpässen seien sowohl das iPhone 14 Pro als auch das grössere iPhone 14 Pro Max betroffen, so Apple. Die Lieferprobleme dürften sich auch auf die Geschäftszahlen durchschlagen.

Die Modelle waren erst im September zusammen mit dem iPhone 14 auf den Markt gekommen. Die Pro-Versionen stattete Apple in diesem Jahr unter anderem mit deutlich besseren Kameras als die Basis-Modelle aus – und sie sind laut Marktforschern entsprechend populär. Die Nachfrage sei ungebrochen, betonte Apple.

Arbeiter von Foxconn von Gelände geflohen

China ist eines der wenigen verbliebenen Länder der Welt, das eine Null-Covid-Politik durch Tests sowie Abriegelungen und Massenquarantänen umsetzt. Um die Auswirkungen auf die bereits angeschlagene Wirtschaft zu mildern, haben die Behörden die Unternehmen angewiesen, die Produktion durch eine geschlossene Betriebsführung aufrechtzuerhalten.

Medienberichten zufolge werden Arbeitnehmende praktisch in den Fabriken eingesperrt. Nachdem in Zhengzhou in der Provinz Henan Covid-Infektionen festgestellt worden waren, verhängte die Fabrik laut 'Washington Post' Massnahmen und verbot ihren 200'000 Beschäftigten, ihre Arbeitsplätze und Schlafräume zu verlassen (Paywall).