CWK bestellt neuen Leiter Digital Solutions

Der Anbieter von Energie, Gebäudetechnik- und ICT-Lösungen CKW hat Patrick Durrer zum neuen Leiter Digital Solutions ernannt. Er ist schon seit 12 Jahren in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig und tritt seine Stelle am 1. April an, teilt das Unternehmen mit.

Durrer folgt auf Rainer Lischer, der vergangenen November in die Geschäftsleitung aufgestiegen ist und dort die Abteilung Technics leitet, welche die Geschäftsfelder Gebäudeautomation, Security und IT & Communication umfasst.

"Ich freue mich sehr, mit Patrick Durrer einen ausgewiesenen Fachexperten aus den eigenen Reihen als meine Nachfolge bekannt zu geben", lässt sich Lischer in der Mitteilung zitieren.