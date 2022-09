Cyberangreifer verursachen Chaos in Moskau

Der russische Techkonzern Yandex betreibt über eine Tochterfirma einen Taxidienst. Dieser wurde offenbar von Unbekannten gehackt. Die Cyberangreifer bestellten Dutzende Taxis an dieselbe Adresse in Moskau. In der Folge wälzte sich eine Blechlawine durch die mehrspurige Hauptstrasse Kutuzovsky-Prospekt. Taxis standen dort 40 Minuten im Stau, wie Medien berichten.

Gegenüber 'Forbes Russia' sprach die betroffene Firma Yandex.Go von einer "Fehlfunktion". Eigentlich habe man Vorkehrungen getroffen, um solche Angriffe zu verhindern, heisst es vom Unternehmen weiter. Der entsprechende Algorithmus soll nun verbessert werden.