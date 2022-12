Cyberangriff ist das ICT-Wort des Jahres

In den vergangenen Jahren haben wir Sie nach inhaltslosen Begriffen, Modewörtern, Hypes, und Ausreden für nicht existente Definitionen gefragt und so die ICT-Unwörter für die Jahre 2020 und 2021 bestimmt.

Dieses Jahr aber wollten wir wissen, welche Wörter aus der ICT-Welt das Jahr im positiven Sinne geprägt haben. Was lässt auf bessere Zeiten, einfacheres Arbeiten oder mehr Business hoffen? Wobei handelt es sich um einen tatsächlichen und wichtigen Trend und nicht nur um einen Hype?

Cyberangriff ist auf den ersten Blick zwar kein positiv geprägtes Wort, doch IT-Sicherheit bewegt alle. Und tatsächlich ist die gestiegene Awareness für Cybersecurity positiv.

Doch genug ist das noch nicht: Deshalb vergibt die Information Security Society Switzerland (ISSS) am 11. Januar an ihrer Berner Tagung den ersten ISSS Courage Award an ein Unternehmen, das nach einem erlebten Cyberangriff besonders offen und transparent kommuniziert hat. Inside IT ist als Medienpartner und Jury-Mitglied Teil des Awards.