Cyberangriff trifft IT-Berater Materna

Der deutsche Berater und IT-Dienstleister Materna, der auch in der Schweiz zwei Niederlassungen in Bern und in Egg (ZH) unterhält, wurde Opfer eines "professionell ausgearbeiteten Cyberangriffs". Dies gab das Unternehmen auf seiner Website bekannt, die derzeit nur diese Meldung zum Vorfall zeigt. Die Cyberkriminellen haben Systeme im Unternehmensnetzwerk attackiert und kompromittiert.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Systeme und Dienste aus Sicher­heits­gründen vorübergehend in der Verfügbarkeit eingeschränkt", heisst es von Materna. Zudem kommt es bei der E-Mail- und Telefonkommunikation sowie allgemeinen betrieblichen Kommunikationsprozessen zu Verzögerungen.

Materna hat die Zentralstelle Cybercrime als zuständige Behörde unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls hinzugezogen. Parallel dazu waren gemäss eigenen Angaben externe unabhängige Sicherheitsdienstleister für die forensische Untersuchung sowie die Absicherung und Wiederherstellung im Einsatz. Auch die Datenschutzbehörde wurde informiert und Massnahmen zum Schutz von Kundendaten sowie internen Daten seien veranlasst.