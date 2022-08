Cyberangriffe auf Bildungs- und Forschungssektor nehmen zu

Das Jahr 2022 habe mit einer massiven Ausnutzung einer der schwerwiegendsten Schwachstellen in der Geschichte des Internets begonnen: Apache Log4J . Danach habe es sich mit einem virtuellen Kampf im Rahmen des Russland-Ukraine-Krieges fortgesetzt, schreibt Check Point Research (CPR), die Forschungsabteilung des Security-Anbieters.

Im 2. Quartal 2022 sei nun ein neuer Höchststand an Cyberattacken erreicht worden, so CPR. Wöchentlich würden global im Schnitt 1200 Organisationen angegriffen, ein Plus von 32% im Jahresvergleich.

Nach Branchen betrachtet, scheinen Cyberkriminelle die meisten Angriffe auf den Bildungs- und Forschungssektor zu richten, so der Check-Point-Report . Die Zahl der Angriffe aus Organisationen in diesem Bereich sei um über 50% gestiegen. Dahinter folgen der Regierungs- und Militärsektor sowie an dritter Stelle die IT- und Internet-Dienstleister.

CPR hält fest, dass im weltweit Durchschnitt wöchentlichen 1 von 40 Unternehmen mit Ransomware angegriffen werde. In Europa ist die Lage gemäss dem Bericht etwas besser. Allerdings sei im Jahresvergleich auch in Europa die Zahl der Angriffe um mehr als ein Viertel gestiegen.

Die Kosten eines Angriffs

Für ein mit Ransomware angegriffenes Unternehmen entstehen im Schnitt Kosten von über 4,5 Millionen Dollar. Dies schreibt IBM im aktuellen Report "Cost of a Data Breach". Nicht einberechnet in diesen Betrag ist eine möglicherweise geleistete Lösegeldzahlung.

Laut dem Report dauert es im Schnitt über 320 Tage, bis ein Ransomware-Angriff behoben ist. Davon entfallen fast 230 auf den Zeitraum, bis er überhaupt identifiziert wird, weitere 90 Tage braucht es, um die Schäden zu beseitigen.

Die Kostenschätzungen basieren auf Angaben von Unternehmen weltweit. Knapp die Hälfte der Kosten, so die befragten Firmen- und IT-Verantwortlichen, seien erst mehr als ein Jahr nach dem Angriff entstanden. Dazu gehören etwa behördliche Bussen oder entgangene Umsätze, die sich erst später zeigen. Die Mehrheit der Unternehmen gab an, die durch einen Angriff entstandenen Kosten an Kunden weitergegeben zu haben.