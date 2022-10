Cyberkriminelle attackieren Bildungsnetzwerk Neuenburg

Das Bildungsnetzwerk Neuenburg ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Kriminellen hätten dabei gezielt die Messaging-Infrastruktur des Bildungsnetzwerks anvisiert.

Der Angriff sei am Mittwoch, 19. Oktober, festgestellt und der Zugang zur IT-Infrastruktur unmittelbar gesperrt worden, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei des Kantons Neuenburg. Die Angreifenden hätten ihre Attacken am Mittwochabend fortgesetzt.

Bei der Abwehr des Cyberangriffs werde die Informatikabteilung von Technik-Spezialisten, dem technischen Dienst der Schulbehörde und externen Experten für Cyberkriminalität unterstützt. Sie seien daran, die Attacke einzudämmen und die Systeme zu schützen. Der Internetzugang auf die Domain des Neuchâtel Educational Network ist vorübergehend nicht verfügbar.

Neuenburg ist ein beliebtes Angriffsziel

Seit Anfang dieses Jahres sind mehrere Neuenburger Institutionen Opfer von Cyber-Angriffen geworden. Die Universität Neunburg hatte bereits im vergangenen Februar unter einer Attacke gelitten. Auch die Fachhochschule in Neuenburg hatte im Juli dieses Jahr mit einem Cyberangriff zu kämpfen. Auf Ransomware spezialisierte Angreifer waren mithilfe eines Trojaners in die Schulsysteme eingedrungen, die Verschlüsselung von Daten konnte dabei aber verhindert werden. Im März mussten zwei Neuenburger Arztpraxen dran glauben : Über 43'000 medizinische Dateien wurden nach einer Attacke im Darknet geleakt.