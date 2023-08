Cyberkriminelle stehlen Pläne von Schweizer Botschaften

Im Mai tauchte im Darknet der Name eines mittelständischen Schweizer Architekturbüros auf. Eine Ransomware-Bande hatte das Unternehmen gehackt und Daten abgezogen. Man hätte das 15-köpfige Büro als weiteres Opfer der internationalen Banden vermerken können, solche Vorfälle stehen beinahe auf der Tagesordnung.

Die 'NZZ' hat aber herausgefunden, dass unter den gestohlenen Dokumenten auch Pläne zu Vertretungen der Schweiz im Ausland zu finden sind. Dies bestätigte der Tageszeitung das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), das von der Firma über den Angriff informiert wurde. Betroffen ist demnach das Eidgenössische Aussendepartement (EDA).

Laut einem Verzeichnis finden sich in den Informationen Unterlagen von Schweizer Vertretungen in Asien und Südamerika. Laut BBL sind darunter auch "wenige klassifizierte Unterlagen wie zum Beispiel Objektpläne von Vertretungen im Ausland" zu finden, wie die 'NZZ' schreibt. Das legt auch ein Blick ins Verzeichnis nahe, dort finden sich neben Sitzungsprotokollen auch Visualisierungen und Pläne. Viele Informationen im Ordner seien aber öffentlich zugängliche Informationen, so das BBL.

Noch ein Schweizer Opfer

Verantwortlich für den Angriff ist die junge Gruppe Abyss, die seit Frühling ihr Unwesen treibt. Sie hat in der Schweiz bereits ein weiteres Opfer gefunden. Ein Dienstleister für IT-Services, HR-Management, Finanzen und Kommunikation. Die Firma hat den Angriff gegenüber inside-it.ch bestätigt. Abyss will 465 Gigabyte entwendet haben, wie es auf der Leaksite heisst.