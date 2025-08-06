Cyberversicherer raten von Lösegeldzahlungen ab

Jede 20. Privatperson und jede 10. Firma in der Schweiz besitzt eine Cyberversicherung. Wie der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) mitteilt, sind die Cyberversicherungen die am stärksten wachsende Versicherungssparte in der Schweiz. Das Prämienvolumen hat gegenüber dem Vorjahr um 22% zugenommen und beträgt circa 172 Millionen Franken.

Bei den rund 67'000 Unternehmen mit einem Versicherungsschutz gibt es dem SVV zufolge markante Unterschiede bei den Firmengrössen: Während weit über die Hälfte der international tätigen Grosskonzerne über eine Cyberversicherung verfügt, gibt es im KMU-Segment grosse Schutzlücken. Jedoch seien KMU besonders gefährdet.

Cyberkriminelle würden häufig gezielt bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen Sicherheitslücken in den IT-Systemen ausnutzen, um die Opfer anschliessend zu erpressen, hat der Verband beobachtet. Gabor Jaimes, Cyberexperte beim SVV, rät jedoch dringend von überstürzten Lösegeldzahlungen ab: "Wichtig ist es, in solch einem Erpressungsfall sofort die Polizei sowie den Versicherer zu benachrichtigen. Mit professioneller Hilfe lässt sich der Schaden oftmals eindämmen und zukünftige Vorfälle verhindern."

Schweiz attraktiv für Cyberversicherer

Die Policen könnten nach Angaben des SVV nach einem Cybervorfall sowohl die Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Systemen als auch Gewinnausfälle infolge eines Betriebsunterbruchs decken. Die Versicherungsunternehmen unterstützten in der Kommunikation, bei rechtlichen Fragen und der Schadenbehebung. Ferner kämen sie auch für allfällige Haftpflichtansprüche Dritter auf. "Cyberversicherungen können Firmen auch bei der Implementierung von Sicherheitsstandards unterstützen. Damit kommt ihnen beim Aufbau der landesweiten Cyberresilienz eine wichtige Rolle zu", meint Jaimes.

Der Verband will auch beobachtet haben, dass sich je länger, je mehr ausländische Gesellschaften in der Schweiz niederlassen. "Der Schweizer Cyberversicherungsmarkt ist zwar klein, aber sehr fortschrittlich", erläutert Jaimes. Damit sei er für die Anbieter von Cyberversicherungen besonders attraktiv.