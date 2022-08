Dätwyler: Gewinn und Marge unter Druck

Im ersten Halbjahr 2022 hat Dätwyler den Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode gesteigert. Die gestiegenen Kosten und Effekte aus den jüngsten Übernahmen drückten hingegen auf den Gewinn und die Marge.

So nahm der Umsatz des Industriekonzerns um knapp 12% auf 541,6 Millionen Franken zu. Einen Anteil daran haben auch die in den vergangenen Monaten zugekauften Firmen QSR und die chinesische Firma Yantai Xinhui Packing. Der operative Gewinn (EBIT) reduzierte sich in der Folge um gut 18% auf 72,5 Millionen Franken und die entsprechende Marge um knapp 5 Prozentpunkte auf 13,4%.