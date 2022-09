Daniel Roth soll Zürcher Gesundheitsdirektion digitalisieren

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat bald eine neue Leitung: Daniel Roth tritt die Stelle als Generalsekretär am 1. Dezember 2022 an. In dieser soll er insbesondere die Digitalisierung der Direktion vorwärts bringen, heisst es in einer Mitteilung. "Mit seiner hohen Affinität für Digitalisierungsthemen" hätte Roth als Stadtschreiber bereits die Digitalisierung der Verwaltung in Aarau vorangetrieben. Weiter will die Gesundheitsdirektion eine neue Abteilung Digitalisierung schaffen, die aus der Auflösung der Abteilung Finanzen & Digital Management hervorgeht.

Vor seiner Tätigkeit als Aarauer Stadtschreiber arbeitete Roth als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für die Eidgenössische Finanzaufsicht Finma. Anschliessend wechselte er in das Eidgenössische Finanzdepartement und war dort als Leiter Rechtsdienst und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Roth schloss 1997 ein Studium der Rechtswissenschaft ab und erlangte dabei das Berner Anwaltspatent. 2018 verfolgte ihn gemäss 'Aargauer Zeitung' ein Strafverfahren, das auf die Zeit bei der Finma zurückging. Von den Vorwürfen wurde er jedoch freigesprochen.

Roths aktuelle Funktionen in der Stadtverwaltung von Aarau sollten baldmöglichst besetzt werden, sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker gegenüber 'Aargauerzeitung.ch'.