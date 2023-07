Der Kanton Zürich hat sich intensiv mit autonomen Systemen beschäftigt und einen Leitfaden publiziert. Dieser soll Hilfe für Hersteller und Betreiber bieten und beispielsweise rechtliche Fragen beantworten. Die regulatorischen Vorgaben seien zurzeit noch nicht ausreichend entwickelt und für viele Hersteller unklar, heisst es zum Hintergrund. In der Schweiz, wo viele dieser Systeme entworfen und entwickelt werden, bestehe ein deutlicher Bedarf, Klarheit zu schaffen und Orientierung zu bieten.

Der Leitfaden befasst sich mit autonomen Systemen mit Bodenkontakt, die potenziell im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Es geht also beispielsweise um autonome Rasenmäher, die professionell genutzt werden, oder autonome Sicherheitsroboter, die auf öffentlichem Grund Patrouillen durchführen.

Kameraaufnahmen von Dritten sind problematisch

Neben Informationen zu Zertifizierungen, Zulassung oder Haftungsfragen beschäftigt sich der Leitfaden auch mit Fragen rund um den Datenschutz. Falls Personendaten verarbeitet werden, so der Kanton, kommt das Datenschutzrecht zur Anwendung. In der Praxis könnte dies beispielsweise problematisch sein, wenn ein System Kameraaufnahmen von seiner Umgebung macht und so potenziell Drittpersonen aufnimmt.

Diesen Problemen musste sich auch das Zürcher Unternehmen Swiss-Mile stellen. Es stellt Roboter her, die in Zukunft zum Beispiel Pakete verteilen sollen. Mitgründer Lorenz Wellhausen sei zu den Videoaufnahmen seiner Roboter befragt worden, wie er gegenüber der 'NZZ' erklärt. "Für uns waren diese Daten technische Informationen." Es müsse aber geklärt werden, wie lange das Unternehmen solche Daten behalte und wo sie gespeichert werden. Auch sei ihm die Frage gestellt worden, "was wir tun würden, wenn die Polizei uns darum bitten würde, ein Verbrechen aufzuklären."

Kameras sollten gekennzeichnet sein

Im Leitfaden des Kantons Zürich heisst es, dass Daten bearbeitet werden dürfen, sofern dies jenen Zweck erfüllt, der bei der Beschaffung angegeben worden ist. Konkret heisst das: "Wenn ein autonomes System, das auf einem Sportplatz unterwegs ist, Daten seiner Umgebung aufzeichnet, um Hindernissen auszuweichen, dürfen diese nicht verwendet werden, um nachträglich nachzuverfolgen, welche Personen sich auf dem Sportplatz aufgehalten haben." Zudem dürften diese Daten nicht gespeichert werden, da sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr benötigt werden.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weist der Leitfaden auch auf die Prinzipien "Privacy by Design" und "Privacy by Default" hin. Eine ganz simple Lösung für das oben genannte Beispiel wäre es, Kameras mit geringer Auflösung zu verwenden. Denn dies erschwert die Identifizierbarkeit von Personen.

Im Leitfaden wird denn auch empfohlen, Kameras entsprechend zu kennzeichnen. Eine klare Kennzeichnung, dass eine Kamera keine personenbezogenen Daten aufnimmt, würde das Vertrauen in autonome Systeme stärken. Denkbar wäre ein Label, um Kamerasysteme, die umfangreiche Privacy-by-Design-Kriterien erfüllen, erkennbar zu machen, schreibt der Kanton.