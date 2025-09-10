Darwin-Awards für spektakulär schlechte KI-Ideen

10. September 2025 um 10:19
image
Charles Darwin. Das Foto wurde ungefähr 1857 aufgenommen. Lizenz: Public Domain

Mit den AI Darwin Awards sollen KI-Fehlschläge "geehrt" werden, die als warnende Beispiele dienen können.

Die Darwin Awards sind eigentlich ein ziemlich makabrer Anti-Award. Sie wurden in den 1990er Jahren initiiert und werden an Menschen verliehen, die auf besonders stupide Art ums Leben gekommen sind, beziehungsweise die sich in "verdankenswerter" Weise selbst aus dem Gen-Pool eliminiert haben.
Die Idee hinter den AI Darwin Awards ist wesentlich harmloser: Es sollen besonders schlechte KI-Implementationen gekürt werden, die für KI-Entwicklerinen und -Entwickler als warnende Beispiele dienen können, wie man es eben nicht machen darf.
Noch läuft die Nominationsfrist für den AI Darwin Award 2025, einige Beispiele wurden aber bereits nominiert. Beispielsweise das KI-System, das in den Filialen von Taco Bell in den USA Bestellungen an Drive-Through-Schaltern hätte aufnehmen sollen. Die Fast-Food-Kette rollte es dieses Jahr voller Selbstvertrauen gleichzeitig in mehr als 500 Filialen aus.
Offensichtlich, so das Award-Komitee, glaubte man bei Taco Bell, dass die Spracherkennungs-KI bereits heute mit den diversesten Kundenwünschen und allen möglichen lokalen Dialekten in den USA umgehen könne. Dies erwies sich als ziemlich falsch. Schnell folgte ein Sturm von Kunden-Reklamationen über lange Verzögerungen oder falsch verstandene Bestellungen. Zudem merkten einige nicht so nette Kunden, wie sie das System mit mutwillig verwirrenden Bestellungen in die Knie zwingen konnten.
Der Fall zeige eine Kombination von drei Faktoren, die zum teuren Desaster führten, so das Komitee: Eine Art religiöser Glauben an die aktuellen Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz, die unendliche Kreativität von hungrigen Kunden sowie die "fundamentale Realität, dass bei Essensbestellungen mehr chaotische Variablen berücksichtigt werden müssten, als wenn man einem grossen Sprachmodell beibringen will, Schach zu spielen."
Im kommenden Januar sollen alle Interessierten online an der Abstimmung über die Award-Vergabe teilnehmen können. Der "Gewinner" soll im Februar 2026 bekannt gegeben werden.

