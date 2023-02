Das beschäftigt die IT-Entscheider im neuen Jahr

Phänomene wie Zero Trust, Multicloud und Machine Learning sind dieses Jahr für CIOs besonders relevant. Für die Entwicklung von KI-Technologien wie etwa Machine Learning steht aber eine Hürde im Weg: Der Datenmangel, wie Capgemini in seiner neuen IT-Trends-Studie aufzeigt.

Datenmangel kommt der KI in die Quere

In Behörden und Unternehmen herrscht Datenmangel. Unternehmen können derzeit nur knapp 60% der vorhandenen Informationen in ihrer Organisation nutzen. Schuld sind in erster Linie die Datensilos. "Unternehmen haben die Verfügbarkeit ihrer Daten in den letzten 12 Monaten etwas verbessert, aber das wird nicht reichen", sagt Thomas Heimann, Enterprise Architect Director bei Capgemini und Co-Autor der IT-Trends-Studie. Sie müssen ihren Umgang mit Daten grundlegend ändern. Eine skalierbare, dezentral organisierte Landschaft sei hier besonders wichtig. In Behörden sind weniger als 40% der Daten organisationsübergreifend verfügbar.

Der mangelnde Datenzugang erschwert sowohl die Transparenz als auch das Engagement für Künstliche Intelligenz, so die Studie. Ohne Daten wird der Einsatz von KI schwierig. "Unternehmen mit hoher Verfügbarkeit nutzen intelligente Technologien intensiver als solche mit vielen Einschränkungen", kommt die Studie zum Schluss. Aber selbst wenn die Datenbasis stimmt, schaffen viele KI-Projekte nach wie vor nicht den Sprung ins Tagesgeschäft. Es hapert beim mangelnden Vertrauen der Mitarbeitenden in KI-Systeme beziehungsweise in die ihnen zugrundeliegenden Daten.

Die Anzahl der KI-Anwender hat sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch kaum verändert. Derzeit nutzen etwa 40% der befragten Unternehmen und 22% der Behörden die KI-Tools intensiv oder sehr intensiv. Viele Anwenderorganisationen wollen ihre Technologien in den 2 kommenden Jahren gar noch ausbauen.

Cloud gewinnt an Fahrt

Auch wenn es bei den KI-Projekten nicht vorwärtsgeht, kommt immerhin die Cloud in Schwung. In den vergangenen 6 Jahren nahm die Nutzung im deutschsprachigen Raum langsam, aber stetig zu. Inzwischen werden mehr als drei Viertel aller IT-Services in der Cloud betrieben. In den letzten 12 Monaten ist dieser Anteil von 52% auf knapp 59% gestiegen.

In der Studie ist auch der Fachkräftemangel ein grosses Thema, der sich letztes Jahr weiter verschärfte. Knapp 25% der Unternehmens-CIOs klagen über hohe Personallücken – in den Behörden beschweren sich die Hälfte der CIOs über das Problem. Die Situation soll sich in den nächsten Jahren noch weiter zuspitzen. Grund dafür ist der demografische Wandel: Die Befragten schätzen, dass in den kommenden 10 Jahren durchschnittlich 24% des IT-Personals ihres Unternehmens in den Ruhestand geht.

Die Situation steht den Erwartungen der CIOs im Wege. Mehr als 80% der Informatik-Chefs und Chefinnen glauben, dass die Bedeutung der IT-Abteilung weiter steigen wird. Dafür müssen die Unternehmen einerseits Personal aufstocken. Andererseits wollen sie aber auch vermehrt "Software-Roboter" einsetzen, um die Teams zu entlasten.

Das sind die Tech-Trends 2023

CIOs priorisieren in diesem Jahr insbesondere Konzepte wie Zero Trust, Multi-Cloud-Lösungen und Machine Learning. Aber auch Robotic Process Automation und der Schutz vor Bedrohungen durch IoT-fähige Geräte stufen sie als wichtig ein.

Weniger beliebt sind Tools wie VR und AR, Mobile Wallets, Distributed-Ledger-Technologie, Graphdatenbanken und Quantencomputing. Die meisten planen ihre IT-Projekte in den Bereichen Robotic Process Automation mit intelligenten Entscheidungen, Multicloud-Lösungen, Low-Code-App-Plattformen sowie Zero Trust. In den Trends gab es im Vergleich zum Vorjahr nur wenige Veränderungen.