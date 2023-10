Das BIT hat 2023 bereits ICT-Leistungen für 270 Millionen unterschrieben

688 Verträge für 270 Millionen Franken

Die riesigen Zuschläge geben immer wieder Anlass zur Diskussion: Warum braucht das BIT derart viele externe Ressourcen? Warum Rahmenverträge in dieser Grössenordnung? "Es liegt in der Natur der Branche, dass Bedarf nach (externen) IKT-Leistungen typischerweise eher kurzfristig eintritt. Um diesen kurzfristigen, konkreten Bedürfnissen in IT-Projekten rasch entgegenzukommen – WTO-Verfahren dauern in der Regel zwischen 9 und 12 Monaten – schafft das BIT zusammen mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) mittels offenem oder Einladungsverfahren seit Langem mit optionalen Rahmenverträgen die Beschaffungsgrundlage", erklärt das BIT auf Anfrage.

Sind die Rahmenverträge unterschrieben, können die Leistungen nämlich rasch bezogen werden. Wie viele das sind, kann man aus dem Report zum Beschaffungscontrolling herauslesen: Das Finanzdepartement (EFD) hat demnach in diesem Jahr IKT-Leistungen für 486 Millionen Franken bezogen. Das Bundesamt für Informatik, das im EFD angesiedelt ist, wird aber nicht ausgewiesen. Bis Ende September hat das BIT 688 Verträge für rund 270 Millionen Franken unterschrieben, so das Amt auf unsere Anfrage. Es geht dabei um Leistungsabrufe, Rahmenverträge sind nicht eingerechnet.

Externe Leistungen sind teurer als eigene Stellen

Dennoch bleibt die Kritik bestehen: Die externen Leistungen sind deutlich teurer als Kompetenzaufbau in der Verwaltung. Und sind die Projekte abgeschlossen, bleibt das Know-how beim Dienstleister. Letztlich liegen der Entscheidung aber politische Aushandlungsprozesse der Budgetzuteilung aber auch der Strategie zugrunde.

Das BIT erbringt die IT-Leistungen für Kunden aus der Verwaltung. Man fokussiere seine eigenen Ressourcen auf Leistungen, in denen spezifisches Know-how für die öffentlichen Verwaltungen benötigt werde, heisst es aus dem BIT. Und weiter: Man folge der Beschaffungsstrategie des Bundes, als Leistungserbringer für verschiedene Verwaltungsstellen sei eine eigene strategische Planung nicht umsetzbar.