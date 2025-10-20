Das Ende der Daten-Silos: Wie Streaming und Agentic AI Unternehmen transformieren

Inside IT: Als Vice President für Streaming & Messaging bei AWS, können Sie uns erklären, was Daten-Streaming ist und wie sich diese Technologie im Laufe der Jahre entwickelt hat?

Mindy Ferguson: Noch vor drei Jahren wurde Streaming vor allem dafür eingesetzt, Daten schneller von A nach B zu transportieren - schneller als die klassische Batch-Verarbeitung. Damals verarbeitete man Daten noch in festgelegten Zeitabständen, sei es vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich oder stündlich. Zwar beschleunigte Streaming diesen Prozess, aber letztendlich landeten die Daten trotzdem erst einmal in Speicherdiensten wie Amazon S3 in einem Data Lake oder Amazon Redshift in einem Data Warehouse, bevor man sie nutzen konnte. Vor etwa 2-3 Jahren änderte sich das. Wir begannen Stream-Processing zu sehen, bei dem man bereits einen tatsächlichen Mehrwert aus den Daten generieren kann, während sie sich noch im Stream befinden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Schweizer Unternehmen Lakera im Bereich Cybersicherheit: Durch Stream-Processing können sie Bedrohungen praktisch in Echtzeit erkennen und darauf reagieren und genau das ist entscheidend für eine wirksame Sicherheitsstrategie.

Inside IT: Was erwartet uns als Nächstes in der Streaming-Technologie?

Mindy Ferguson: Das Innovationstempo ist so schnell, wenn Ihnen jemand sagt, was in mehr als 6 Monaten kommt, würde ich das stark anzweifeln, denn der technologische Fortschritt ist einfach enorm. Getrieben durch KI und besonders Agentic AI Systeme beschleunigt sich diese Entwicklung sogar noch mehr. Wir sehen bereits, wie Agentic AI in die Streaming-Verarbeitung integriert wird.

Inside IT: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Mindy Ferguson: Betrugserkennung ist einer dieser Bereiche, wo dies wirklich einen Unterschied macht. Einige Banken prüfen Transaktionen auf Betrug erst nachdem sie durchgeführt wurden. Sie haben den Verlust dann aber bereits erlitten und müssen ihn im Nachhinein beheben. Unternehmen mit Stream-Processing hingegen können verdächtige Muster bereits erkennen, bevor die Transaktion überhaupt abgeschlossen ist. Innerhalb von 250 Millisekunden lässt sich Betrug aufspüren und verhindern. Das schützt sowohl Kunden als auch Unternehmen vor finanziellem Schaden.

Jetzt mit Agentic AI können für jede betrügerische Transaktion, die traditionell menschliches Eingreifen erforderte, Agenten in parallelen Prozessen arbeiten. Sie können miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass Menschen im Prozess eingebunden bleiben sollten.

Inside IT: Wie wirkt sich das auf die Finanzdienstleistungsbranche und Endnutzer aus, besonders angesichts des starken Finanzsektors in der Schweiz?

Mindy Ferguson: Alle Banken stehen bei der Kreditkartenabwicklung vor den gleichen Herausforderungen. Sie müssen Betrug verhindern und möchten einen kompletten Überblick über ihre Kunden haben. Ich hatte das Glück, bei einer Bank zu arbeiten, die ein Technologieunternehmen sein wollte, das Bankdienstleistungen anbietet, und nicht nur eine Bank. Das war ein grosser Kulturwandel. Jetzt sind alle an diesem Punkt. Die Nutzung von Echtzeit-Daten hat die Finanzbranche komplett verändert, denn wenn man Dinge verbessert, verbessert man sie sowohl für das Unternehmen als auch für den eigentlichen Endnutzer. Dabei muss die technische Infrastruktur überall die gleichen Aufgaben bewältigen: Betrugserkennung durchführen und verschiedene Datenquellen so zusammenführen, dass ein umfassendes Kundenprofil entsteht.

Inside IT: Welche anderen Branchen neben den Finanzdienstleistungen profitieren am meisten von der neuen Art des Daten-Streamings?

Mindy Ferguson: Jede Branche nutzt Daten-Streaming, aber am meisten beeindruckt bin ich von den Entwicklungen im Gesundheitswesen, in der Fertigung und bei IoT. In der Fertigung, die ja für die Schweiz eine wichtige Rolle spielt, ermöglichen Sensordaten die Erkennung von Anomalien in Produktionsabläufen schon innerhalb von fünf Minuten. Wenn wir dann noch Apache Flink mit Agentic AI kombinieren, können wir auf Probleme wie überhitzte Thermostate sofort reagieren, anstatt auf menschliches Eingreifen zu warten.

Auch die Gaming-Branche macht sich das zunutze und schafft mit Echtzeit-Daten und niedriger Latenz massgeschneiderte Spielerlebnisse. Ein anderes Beispiel ist Disney+: Dort werden die Empfehlungen auf Basis von Streaming-Daten personalisiert, also was sich die Leute anschauen, wonach sie suchen und wie lange sie dabei bleiben. Da zeigt sich ein roter Faden, der sich durch Gaming, Medien, Entertainment, Einzelhandel und E-Commerce zieht: Überall werden Echtzeit-Daten genutzt, um Erlebnisse persönlicher zu gestalten.

Inside IT: Welche Rolle spielt Daten-Streaming für Large Language Modelle und KI?

Mindy Ferguson: Die Welt der LLMs, generativer KI und Agentic AI ist abhängig von Echtzeit-Streaming und aktuellen Daten. Ohne Echtzeit-Feeds wären wir auf Informationen aus dem letzten Trainingszyklus beschränkt. Deshalb müssen Daten heute in allen Geschäftsbereichen eine zentrale Rolle spielen. Das bedeutet aber auch, dass wir die klassischen Abteilungsgrenzen aufbrechen müssen: Wir müssen genau wissen, wo unsere Daten liegen und an welchen Stellen wir Echtzeit-Streaming brauchen. Ein spannendes Beispiel dafür ist das Schweizer Sprachmodell Apertus. Es verarbeitet Echtzeit-Daten und macht Innovationen aus der Schweiz weltweit zugänglich.

Inside IT: Was sind einige Beispiele für die Implementierung von Streaming-Technologie in der Schweiz?

Mindy Ferguson: Syngenta nutzt unsere Streaming-Dienste für Datenerfassung und Stream-Processing, um schnell Erkenntnisse zu gewinnen. Der Agtech-Bereich begeistert mich persönlich sehr. Mein Hintergrund kommt aus Ohio, wo meine Grosseltern Landwirte waren. Mir liegt daher besonders Technologie am Herzen, die echte Probleme von Menschen löst. Die Startup-Community hier in der Schweiz ist unglaublich lebendig. Lakera leistet beeindruckende Arbeit im Bereich Cybersicherheit und nutzt unsere Streaming-Dienste, um riesige Datenmengen zu verarbeiten. Sportradar nutzt Amazon MQ für Message-Brokering. Nexthink migrierte von On-Premises Kafka zu Amazon MSK, wuchs schnell um das 10-fache und verarbeitet jetzt täglich Billionen von Datenpunkten mit unserem Apache Flink Managed Service.

Inside IT: Was steckt hinter der KI-Entwicklung von AWS, insbesondere Ihren Foundation Models?

Mindy Ferguson: Bei Amazon haben wir mit den Amazon Nova Modellen unsere eigene Familie von Basis-KI-Modellen entwickelt. Damit wollen wir unseren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. Dazu kommt noch Amazon Bedrock. Hier findet sich die grösste Auswahl an verschiedenen Modellen, sodass für jeden Anwendungsfall das Passende dabei ist. Gesundheitswesen, Banking und Gaming sind völlig unterschiedliche Anwendungsfälle, die verschiedene Arten von Modellen benötigen. Das passt auch zu unserer grundsätzlichen Herangehensweise bei AWS: Wir bieten über 240 verschiedene Dienste an und unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden genau die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Wir tun das in Bezug auf Geschwindigkeit, Leistung und Kosten. Und genau diese Philosophie setzen wir auch mit unseren Nova-Modellen fort.

Inside IT: Wie geben Sie Kundenfeedback an Ihre Entwicklungsteams weiter?

Mindy Ferguson: Bei uns ist der "Working Backwards"-Prozess keine leere Phrase. Wir leben das wirklich. Wir legen grossen Wert darauf, unseren Kunden genau zuzuhören. Dabei setzen wir nicht auf Einzelgespräche, sondern mehrere Kollegen hören mit, um Muster in den Kundenwünschen zu erkennen. Manchmal gibt es Sonderfälle, wie zum Beispiel Nexthink. Die brauchten für ihr Geschäft spezielle Funktionen in Amazon MSK, die sonst niemand nachgefragt hatte. Trotzdem haben wir in diese Lösung investiert, weil es für den Kunden wichtig war.

Wir nehmen dieses Feedback auf, integrieren es in unsere Roadmap und setzen es um. Die AWS-Kultur dreht sich darum, Kunden zuzuhören, sehr schnell zu arbeiten und pragmatisch Dinge umzusetzen. Das motiviert übrigens auch unser ganzes Team, weil wir den Kunden wirklich dabei helfen können, ihr nächstes Produkt oder Feature Realität werden zu lassen.

Inside IT: Wie sehen Sie die Zukunft von Streaming und KI?

Mindy Ferguson: Das übergeordnete Thema ist, dass Daten nicht länger in Silos existieren können. Sie müssen in jeden Teil Ihres Geschäfts integriert werden. Das bedeutet aber auch, dass wir die klassischen Abteilungsgrenzen aufbrechen müssen. Wir müssen genau wissen, wo unsere Daten liegen und an welchen Stellen wir Echtzeit-Daten brauchen. Wir sehen, dass Kunden dies mit LLMs und definitiv mit Agentic AI tun.

Die Entwicklung geht dabei so rasant voran und wir stehen eigentlich erst am Anfang einer unglaublich spannenden Zeit. Und jedes Kundengespräch bringt neue Perspektiven, wie sich Streaming in Zukunft entwickeln könnte. Das spornt uns natürlich an, unsere bestehenden Dienste immer weiter zu verbessern.