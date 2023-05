Das Kantonsspital St. Gallen, Kistler und Clariant sind…

Seit 2008 vergibt SAP Schweiz jährlich seine Quality Awards. Sie sollen an Kunden gehen, die bei der Planung und Durchführung von SAP-Implementierungsprojekten mit "herausragenden Leistungen" aufgefallen sind. Die Hauptkriterien sind laut SAP Schweiz neben einer Projektplanung auf hohem Qualitätsniveau die Konzentration auf schnelle und kosteneffiziente Umsetzungen nahe am SAP-Standard.

Die Hauptgewinner der diesjährigen Quality Awards sind das Kantonsspital St. Gallen (Kategorie Business Transformation), Kistler Instrumente (Kategorie Cloud Transformation) und Clariant International (Kategorie Sustainability).

Die Kategorie "Business Transformation" umfasst Grossprojekte mit mehr als 500 Anwendern, einer Projektdauer von über 6 Monaten und einem Aufwand von mehr als 900 Personentagen. Das Kantonsspital St. Gallen gewann diese Kategorie mit einem S/4Hana-Business-Transformationsprojekt. Laut SAP handelte es sich dabei um eines der grössten Spitalprojekte der Schweiz. Es hatte das Ziel, fünf unabhängige Unternehmungen aus dem Spitalverbund auf einer neuen Systemumgebung zu konsolidieren.

Die weiteren Gewinner in dieser Kategorie sind Bühler, die Coop Genossenschaft, die Helsana Versicherungen, der Kanton Basel-Landschaft, das Universitätsspital Basel und JT International.

In der Kategorie "Cloud Transformation" kommt neben den gleichen Kriterien wie für Business Transformation noch der Cloud-Migrationsaspekt hinzu. Die Unternehmensgruppe Kistler Instrumente, gewann mit einem Projekt, das die Implementierung von SAP Commerce Cloud, SAP Business Technology Platform und SAP Variant Configuration and Pricing umfasste. Die weiteren Award-Gewinner in dieser Kategorie sind das Bahnunternehmen BLS und Roche Diagnostics.

Die Awards der Kategorie "Sustainability" wurden erstmals vergeben. Hier geht es um Projekte, die eine oder mehrere Lösungen aus dem SAP-Nachhaltigkeitsportfolio einsetzen. Zudem müssen messbare Auswirkungen auf mindestens eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aufgezeigt werden können. Der Hauptgewinner Clariant International hat ein Projekt umgesetzt, um den CO2-Fussabdruck von Produkten automatisch zu berechnen sowie auch zu simulieren und vorherzusagen. Damit will der Konzern CO2-Reduktionspotenziale identifizieren und zukünftige CO2-Emissionen prognostizieren können. Ein weiterer Sustainability Award ging an den Tabakkonzern JT International.