Das kontaminierte Rechenzentrum und die Folgen

KIS-Vergabe des Unispitals Zürich führt zu Beschwerde
Im Zürcher Kantonsrat sorgte der Auftrag an Epic erneut für eine Debatte. Der Konkurrent Cistec hat inzwischen Beschwerde eingelegt.
Der Umstieg auf Libre Office ist seit 2022 im Gang, nun wurde MS Office als Standardsoftware entfernt.
Für fast 65 Millionen Franken beschafft das Bundesamt für Informatik und Kommunikation externe IT-Dienstleistungen. Das sind fast fünf Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen.
Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.