Das KSSG denkt über das Spital der Zukunft nach

Aktuell stellen die Spitäler der St. Galler Spitalverbunde die Gesundheits­versorgung im Kanton sicher. Namentlich sind dies das Kantonsspital St. Gallen (KKSG), das Spital Linth, die Spitalregionen Rheintal Werdenberg Sarganser­land (RWS) und Fürstenland Toggenburg (SRFT) sowie die geriatrische Klink St. Gallen. Anfang 2025 werden die einzelnen Spitäler, mit Ausnahme der geriatrischen Klinik, zu einem Unternehmen fusioniert.

Im Rahmen einer gemeinsamen Digitalisierungsstrategie sollen die Patientinnen und Patienten künftig an allen Standorten von einer durchgängig digitalisierten Betreuung profitieren können, heisst es in einem Request for Information (RFI) auf Simap. Die einzelnen Spitäler bieten zwar bereits verschiedene digitale Services an, diese sind allerdings nicht harmonisiert.

Informationen online erhalten

Mit den angefragten Systemen sollen künftig alle Bereiche der "Patient Journey" digital unterstützt werden. Darunter fallen etwa die Sprechstunde, prästationäre Abklärung, der Eintritt, die Zuweisung, die Behandlung und Betreuung sowie der Austritt und Nachkontrollen. So sollen Patientinnen und Patienten vor, während und nach einem Spitalaufenthalt digital betreut werden können.

Dazu soll ein zentraler Einstiegspunkt für alle digitalen Services auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. So sollen Patientinnen und Patienten über das Web oder iOS- und Android-Apps auf ein Patientenportal zugreifen können. Dazu muss die Lösung aber in die relevanten Kernsysteme integriert werden. So soll auch der Datenaustausch zwischen Systemen automatisiert stattfinden und eine Mehrfacherhebung von Daten verhindert werden.

Viele Systeme betroffen

Gemäss einer Übersicht über die bestehenden Services verfügt derzeit lediglich das KSSG über ein Patientenportal und ein System für elektronische Unterschriften. Ein Patienten-Universal-Terminal für TV und Radio ist zwar in allen Krankenhäusern vorhanden, aber es sind unterschiedliche Hersteller und Generationen mit variierendem Funktionsumfang im Einsatz. Mittelfristig, sollen alle Standorte mit der am KSSG eingesetzten Hardwarelösung ausgestattet werden.

Eine durchgängige Digitalisierung der "Patient Journey" würde zahlreiche relevante Kernsysteme der einzelnen Spitäler beeinträchtigen. Darunter auch das neue Klinikinformationssystem (KIS) des KSSG, das im August 2025 live gehen soll, ein neues Radiologieinformationssystem (RIS), verschiedene Tools für das Terminmanagement, SAP S/4 Hana mit IS-H Sidecar für Abrechnungen und noch viele weitere.

Der erwartete Funktionsumfang für die Digitalisierung des Spitalaufenthalts kann heute noch nicht vollständig beschrieben werden, schreibt das KSSG. Mit dem RFI soll deshalb geklärt werden, welche geeigneten Standardprodukte auf dem Markt verfügbar sind und welche Lösungsansätze und Optimierungsmöglichkeiten vorhanden sind.